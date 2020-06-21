البرلمان الليبى: دور مصر فى أزمتنا محورى

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده أمس قوات الجيش على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، حول الوضع الليبي.وقال حومة، في تصريح أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الأحد، إن تصريحات الرئيس السيسي متناغمة مع "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن دور مصر يهدف لوقف "الاقتتال " بين الليبيين، ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي.وأكد على دور مصر المحوري في الأزمة الليبية، مشددًا على أن مصر تهمها مصلحة الشعب الليبي، وأنها تسعى للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.