محافظ أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بلجان الثانوية العامة

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على المرور الميداني لتفقد مقار لجان الثانوية العامة والأزهرية ومحيطها في أول يوم لانطلاقها بالدور الأول (2019- 2020)، بإجمالي 36 لجنة ثانوية عامة تضم 7843 طالبا وطالبة، بجانب 17 لجنة ثانوية أزهرية تضم 1771 طالبا وطالبة، وذلك للاطمئنان على توفير كل الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين، مع التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإدارية والفنية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.وشملت الجولة الميدانية، تفقد مقار لجان الثانوية الأزهرية بمعهد محمد متولي الشعراوي، ولجان الثانوية العامة بمدارس طه حسين، وعوض السيد، بالإضافة إلى مدرسة مجمع هميمي الجبلاوي، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي التربية والتعليم والصحة والمنطقة الأزهرية لضمان تحقيق المتابعة المتواصلة لانتظام سير الامتحانات والتدخل السريع لتذليل العقبات ومواجهة أي حالات طارئة، بجانب توفير فريق طبي بكل مدرسة وتوقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بتوفير التهوية الجيدة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب بكل لجنة.كما كلف محافظ أسوان، المسئولين بضرورة توفير الكميات المناسبة من الكلور وغيرها من المواد المطهرة لضمان استمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير اللازمة بمقار اللجان واستراحات المراقبين بشكل يومي، سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية للطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.