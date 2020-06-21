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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اجتماع بالبيت الأبيض لحسم موقفه من مخطط ضم الأغوار والضفة

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:51 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
سارة الشلقاني
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قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الإدارة الأمريكية ستعقد اجتماعات داخلية، غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، لمناقشة ملف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.

وأوضحت المصادر أن المناقشات ستكون حاسمة حول مدى إمكانية منح تل أبيب الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها بفرض السيادة وفق الموعد الذي حدده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول يوليو المقبل، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى تل أبيب، سيغادر إلى واشنطن، اليوم الأحد، لحضور الاجتماعات التي سيحضرها كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وريتشارد أوريان مستشار الأمن القومي، وأفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والذي ألغى زيارته التي كانت مقررة لإسرائيل الأسبوع الجاري.

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