سقوط مسجلين بـ3 كيلو أفيون بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهما 3،200 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الإتجار.وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم، وتخصصا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.