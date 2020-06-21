الصحف العالمية: تحذيرات السيسي القوية لتركيا تؤكد إصرار مصر على حماية حدودها

واشنطن بوست: تصريحات السيسي قوية



فويس اوف أمريكا: مصر ليس لديها اي اطماع في ليبيا



بلومبرج: أكبر تحذيرات من السيسي للأتراك



صحف أوروبية: تصريحات السيسي عكست العلاقات القوية مع ليبيا



اهتمام عالمي كبير بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية صباح أمس السبت، وتحذيراته الواضحة بعدم المساس بأمن مصر القومي او الاقتراب من مدينة سرت الليبية.ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تصريحات السيسي بأنها قوية.وقالت إن تصريحات السيسي بعد أن حاولت الميليشيات التابعة للوفاق الوطني التقدم تجاه مدينة سرت القريبة من الحدود المصرية.وأضافت أن سيطرة الميليشيات على سرت سيفتح الباب أمام الميليشيات المتحالفة مع الوفاق للتقدم شرقًا، للسيطرة على المنشآت النفطية والمحطات وحقول النفط الحيوية التي أغلقتها القبائل المتحالفة مع حفتر في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى قطع مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا.وأكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن الرئيس السيسي ارسل تحذيرات قوية ليميليشيات طرابلس بعدم الاقتراب من سرت.وتابعت أن مصر تجري جهود دبلوماسية لإحباط اي صراع وشيك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس حول سرت.وأوضحت أنه في كلمة أمام القوات المسلحة، أصر السيسي على أن القاهرة ستدافع عن أمنها على طول حدود مشتركة يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا، بمساعدة الأصدقاء والحلفاء، بما في ذلك القوات القبلية التقليدية الليبية.وأكدت الشبكة، أن تصريحات السيسي عكست عدم وجود أى أطماع لدى مصر في الأراضي الليبية وانما هدفها هو دعم الأمن والاستقرار داخل ليبيا وحماية حدودها من المرتزقه والإرهابيين.أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس السيسي أرسل تحذيرات مباشرة لتركيا وميليشيات طرابلس من الاقتراب من سرت.وأوضحت أن تعليقات السيسي جاءت بعد تفقده قواته في غرب البلاد حيث تشترك مصر في حدودها مع ليبيا، وتعتبر تصريحاته أكبر تحذير مباشر بعد أن أبلغ المسئولون المصريون دبلوماسيين دوليين بشكل خاص أنهم مستعدون للتدخل عسكريا في ليبيا إذا دفعت تركيا وحليفتها في ليبيا، شرقا نحو الحدود المصرية.وأكدت الوكالة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع كل من السيسي وأردوغان لتجنب الصدام بين القوتين الإقليميتين المسلحتين للولايات المتحدة.أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اوامره بالاستعداد لاي مهمة داخل مصر او خارجها لحماية امنها القومي في ظل التوترات المتصاعدة في ليبيا وتهديد الحدود الغربية لها.بينما أكدت صحيفة "لا بريس" الفرنسية، أن وصف الرئيس السيسي لسرت بالخط الأحمر، يعد تحذير مصري قوي بان اي مساس بحدودها وأمن الشعب الليبي سيتطلب تدهل عسكري مصري مباشر ما يعكس المصالح والروابط المشتركة بين مصر وليبيا.