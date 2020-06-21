41.2 مليار دولار قيمة الإنفاق العسكرى لقارة إفريقيا فى 2019

قال معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام في أحدث تقاريره، إن الإنفاق العسكري لقارة أفريقيا سجل العام الماضي "2019" زيادة تعد الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، حيث بلغ حجم إنفاق الدول الأفريقية ٤١.٢ مليار دولار، وهو ما يوازي ١.٦% من الناتج المحلى الإجمالي لقارة أفريقيا.وأوضح المعهد، أن هذه الزيادة تعزى لتخصيص منطقة شمال أفريقيا ميزانيات هي الأضخم للإنفاق العسكري على مستوى القارة "السمراء"، مضيفا أن حجم الإنفاق العسكري لشمال أفريقيا زاد بنسبة 5.38%، ليسجل ٢٣.٥ مليار دولار العام الماضي " ٢٠١٩ " مقارنة ب ٢٢.٣ مليار دولار عام ٢٠١٨، غير أن هذا الانفاق شهد تراجعا طفيفا بالنسبة لدول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة ٤.٨٤%، ليسجل ١٧.٧ مليار دولار عام ٢٠١٩ مقارنة ب ١٨.٦ مليار دولار عام ٢٠١٨.وعلى مستوى دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل الأفريقي وبحيرة تشاد، أفاد المعهد في تقريره بأن الإنفاق العسكري تراجع العام الماضي مقارنة بسابقه لدى النيجر بنسبة ٢٠%، ونيجيريا بنسبة ٨.٢%، وتشاد بنسبة ٥.١%، بينما زاد هذا الإنفاق العسكري لدى أوغندا بنسبة ٥٢% وبوركينا فاسو بنسبة ٢٢% والكونغو الديمقراطية بنسبة ١٦% وأفريقيا الوسطى بنسبة ٨.٧%، ومالي بنسبة ٣.٦%، والكاميرون بنسبة ١.٤%.وأشار المعهد إلى أن جنوب أفريقيا أنفقت على التسلح العام الماضي 3.617 مليار دولار، فيما أنفقت نيجيريا 1.876 مليار دولار، وأنجولا 1.810 مليار دولا، وكينيا 1.095 مليار دولار وتنزانيا 781 مليون دولار.يذكر أن الإنفاق العسكري العالمي سجل العام الماضي "2019" زيادة بنسبة 3.6%، ليصل إلى ١٩١٧ مليار دولار، مقارنة بعام 2018، وهي أعلى زيادة سنوية مسجلة منذ عام ٢٠١٠.