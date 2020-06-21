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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عربية تستقطب راغبي المتعة بمصر القديمة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:36 ص
حبس متهمة
حبس متهمة
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس فتاة عربية الجنسية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامها بالإعلان عن نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب الشباب والرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة معهم، مقابل 4 آلاف جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام إحدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية بنحو 4 آلاف جنيه.

وعلى الفور شكل اللواء مدحت منتصر مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده العقيد وائل طه، والعقيد أحمد عز، حيث تم إعداد عدة أمكنة للمتهمة أسفر أحداهم عن ضبط عربية الجنسية "فريزه. ب. ح"، 25 سنة، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة ولا تحمل جواز سفر.

وبمواجهتها بما ورد من معلومات اعترفت باستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام للممارسة الدعارة معها نظير مبالغ مالية متفق عليها.

وبتفتيش المتهمة عثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6780 جنح قسم شرطة مصر القديمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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