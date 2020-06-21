مراقبون الثانوية الأزهرية يخضعون لقياس درجة الحرارة - صور

حرصت إدارة معهد الدكتور طلعت السيد إجراء اختبار قياس درجة الحرارة للمراقبين وطلاب الثانوية الأزهرية في مدينة نصر قبل دخولهم لبدء امتحان مادة الفقة.وتشدد إدارة المعهد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها، ومنها توزيع الكمامات والكحول على الطلاب وقياس درجة حرارة الطلاب والحرص على تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب.ويفتتح طلاب القسم العلمي امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم الأحد بإمتحان مادة الفقة في الفترة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ولمدة ثلاثة ساعات.ومن جانبه أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 20192020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.وأوضح عباس أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.