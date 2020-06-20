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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: تفقد السيسي للمنطقة الغربية العسكرية له دلالات كبيرة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:05 م
سولاف درويش
سولاف درويش
أشرف لاشين
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أشادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدة أن الزيارة لها العديد من الدلالات الكبيرة، خاصة فى هذا التوقيت الذي تمر به المنطقة من حولنا.

أضافت درويش، فى بيان السبت، أن مصر تعلم جيدًا ما يدور فى المنطقة وتعلم متى تتحدث ومتى تتدخل خاصة فى حالة وجود تهديد لأمنها القومى ولأمن المنطقة العربية، من بعض الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتعدي أردوغان على ليبيا الشقيقة ودعمه للإرهاب في المنطقة.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب أن الرئيس منذ تولية مقاليد البلاد وهو يسعى دائمًا إلى تسليح القوات المسلحة وتحديث الجيش المصري سواء على مستوى الأفراد أو المعدات، لافتة إلى أن مصر تمتلك درعا وسيفا قادر على الدفاع عنها وقت الخطر.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة أن السيسي وجه عددا من الرسائل شديدة اللهجة، أهمها "أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن"، وتوجيه رسالة بشأن أزمة سد النهضة بخصوص أمنها المائي وهى رسالة رادعة حتى لا يتخيل البعض أن مصر ضعيفة.

وتابع: أن القيادة السياسية تتمسك بالحلول السلمية، ونتمسك بالاتفاقيات الدولية في حماية حقوقنا، وأن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن وصلت المفاوضات مع أثيوبيا إلى طرق مسدودة، في ظل مراوغاتهم المستمرة.

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