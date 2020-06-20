رجائي عطية يدعو مجلس «المحامين» للاجتماع وسط خلافات تشكيل المكتب

وجّه رجائي عطية، نقيب المحامين، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة لعقد أول اجتماع للمجلس غدًا الأحد بمقر النقابة في سط القاهرة، مؤكدًا أن الاجتماع سيناقش تشكيل هيئة مكتب المجلس.وأكد عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الدعوة غير قانونية حيث إنها لم تتم قبل انعقاد المجلس بيومين على الأقل كما تنص اللائحة.وأضاف عيسى، لـ«الدستور»: أكدنا للنقيب عدم قانونية الدعوة، إلا أنه رفض التأجيل وصمم على عقد الاجتماع غدا رغم مخالفة اللائحة، مشددًا على أن التشكيل المعلن لم يحصل على الأغلبية ولم يخرج إلا من مجموعة رجائي داخل المجلس، وهناك توقعات شديدة برفضه.وأوضح: نتمسك بصحيح القانون بشأن تشكيل هيئة المكتب بالانتخاب بين الأعضاء.كانت مصادر قد كشفت عن تشكيل هيئة المكتب المتوافق عليه من قبل مجموعة رجائي عطية وهم: عمر هريدى، محب مكاوى، مجدى سخي في الوكالة، وحسين الجمال ومحمود الداخلي وأسامة سالمان في الأمانة العامة، وسيد عبدالغنى ومحمد فزاع وعبدالمجيد هارون لأمانة الصندوق.