مستشار عقيلة صالح: ليبيا بحاجة إلى الجيش المصري

أشاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، مساء اليوم السبت، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الجاد بشأن حل المشكلة الليبية، مشددًا على أن ليبيا بحاجة إلى الجيش المصري.وقال المريمي، في تصريح صحفي نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إن ليبيا تحتاج للحوار من خلال إعلان القاهرة كما تحتاج للجيش المصري للمساعدة في دحر الإرهاب والقوات الغازية على رأسها تركيا.وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، اتسمت بالوضوح ووجهت رسائل محددة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن مصر باعتبار الدولتين جارتين وأن مصيرهما مشترك.وأوضح المريمي، أن الرئيس السيسي أكد أن مجلس النواب هو الجسم المنتخب من الشعب الليبي والذي يتعامل مع الحكومة المصرية، معربا عن دعمه للشعب الليبي في حل أزمته من خلال الحوار وإعلان القاهرة الذي أيدته معظم دول العالم.وأردف أن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، خصوصا أن الرئيس شدد على وجوب حل الميليشيات المسلحة في ليبيا التي ‏لن يدافع عنها إلا أهلها، إضافة إلى تأكيده على أنه سيقوم بتدريب وتسليح القبائل الليبية وقوله "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".يشار إلى أن الرئيس السيسي ألقى، خطابا اليوم خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أعلن فيه استعداد مصر لكل السيناريوهات في ليبيا، بما فيها التدخل العسكري المباشر حماية لأمنها القومي ولوحدة ليبيا وسيادتها.