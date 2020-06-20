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سياسي

برلمانى: لا خوف على دولة خلفها جيش هو الأقوى فى المنطقة

السبت 20/يونيو/2020 - 07:50 م
خالد أبو طالب
خالد أبو طالب
إسلام نصير
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قال خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قواتنا المسلحة أدركت حجم التحديات والتهديدات المحيطة ليس فقط بالأمن القومي المصرى، ومن هنا جاء اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية بالعمل مبكرًا على تدعيم القوات المسلحة بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تواجه مصر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

أضاف أبوطالب أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

وأشار عضو لجنة الدفاع إلى أن مصر أرسلت رسالة ردع من المنطقة الغربية العسكرية بأنها قادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر القومي بمفهومه الشامل.

وبعث أبوطالب، برسالة إلى جموع الشعب المصري قال فيها: لا خوف على دولة ورائها جيش هو الأقوى في المنطقة، ومصنف العاشر عالميًا: التكاتف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، هو طريقنا لمجابهة كل التحديات التي تواجه مصر على مختلف المستويات.

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