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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان: لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد تمسكها بسياسة ضبط النفس

السبت 20/يونيو/2020 - 05:41 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي في النزاع القائم مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة يؤكد تمسك القاهرة بسياسة ضبط النفس إلى أقصى درجة أمام الاستفزاز الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر في النهاية تستطيع وقادرة على انتزاع حقوقها، سواء بالدبلوماسية أو القوة والحافظ على أمنها القومي.

وأكد وهدان، في بيان، اليوم السبت، أن حديث الرئيس السيسي اليوم له مدلول كبير في أن كل الخيارات متاحة لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الشعب والبرلمان وكل مؤسسات الدولة تقف مع الرئيس في اتخاذ ما يراه لحفظ الأمن القومي المصري.

أوضح وهدان أن مصر تحاول من خلال إيصال النزاع مع إثيوبيا لمجلس الأمن لتجنب أي توتر في القارة الإفريقية ولحفظ السلام والأمن الدوليين والوصول إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن كل هذه الجهود تتصادم مع رغبة إثيوبيا في فرض سياسة أمر واقع على مصر وهو ما لم تقبله القاهرة بأي شكل.

أضاف الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وعدم اتخاذ موقف دولي حاسم معها ستكون نتائجه وخيمة على المنطقة ويتسبب في انهيار السلم والأمن الدوليين.

وشدد وهدان على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكل الاحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

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