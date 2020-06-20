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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك

السبت 20/يونيو/2020 - 04:49 م
مستولى اموال
مستولى اموال
عادل عبد العال
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قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون و874 ألفا و600 دولار من أموال أحد البنوك لجلسة 23 يونيو.

وأسندت النيابة للمتهمين "د.س"، موظفة بأحد البنوك، و"أ.م"، موظف بأحد البنوك، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك، والثانى عداد بالبنك"، سهّلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفا و600 دولار من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسماؤهم بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكمل أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية واستعمالها فيما زورت من أجله.

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