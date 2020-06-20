السيسى يستعرض المنصة الرئيسية لاصطفاف عناصر المنطقة الغربية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنصة العرض الرئيسية لاصطفاف عناصر المنطقة الغربية العسكرية.وفور وصول الرئيس السيسي، عزفت الموسيقى العسكرية، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قادة القوات المسلحة.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".