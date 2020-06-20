رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 25 وصلة مياه مخالفة فى دمياط الجديدة (صور)

السبت 20/يونيو/2020 - 01:30 م
ضبط 25 وصلة مياه
ضبط 25 وصلة مياه
علا العلاف
طباعة
أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز.

وأشار فى تصريحات للدستور إلى أن اللجنة منوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط المخالفات غير القانونية، ووصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، وهو ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة بما له من أهمية قصوى.

وأضاف أن هذه اللجنة قامت بشن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 25 وصلة غير قانونية بأنحاء متفرقة بالحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. السيسي يتفقد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية: «الجيش المصري يحمي ولا يهدد»

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

رضا عطية يفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع النقد الشعري

وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل

بالأسماء.. الفائزون بجائزة الدولة التقديرية

وزيرة الثقافة تعلن جوائز الدولة للتفوق