ضبط 25 وصلة مياه مخالفة فى دمياط الجديدة (صور)

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز.وأشار فى تصريحات للدستور إلى أن اللجنة منوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط المخالفات غير القانونية، ووصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، وهو ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة بما له من أهمية قصوى.وأضاف أن هذه اللجنة قامت بشن حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 25 وصلة غير قانونية بأنحاء متفرقة بالحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.