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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسماء المحكوم عليهم في أحداث عنف الموسكي

السبت 20/يونيو/2020 - 12:38 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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حصل الدستور على أسماء المتهمين المحكوم عليهم من قبل الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الموسكي.

المتهمين المعاقبين بالسجن 5 سنوات، هم عيد عماد الدين، طارق عبد الرحيم، محمد أحمد، عمرو الطوخي، واءل مصطفى، محمد عبد القادر، أحمد حسن، محمد سيد، المتهم المعاقب بالسجن 3 سنوات عبده إبراهيم بيومي.

و قضت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمأمورية محاكم طرة، منذ قليل بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، التي وقعت في مطلع شهر يونيه من عام 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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