خبير ألماني يتوقع قفزة في سياحة السيارات عقب انتهاء الإغلاق

توقع خبير ألماني في الشؤون المستقبلية أن تكون سياحة السيارات والعطلات الرابح الكبير من أزمة جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة.وقال الخبير هورست أوباشوفسكي: "هناك قفزة في سياحة السيارات تلوح في الأفق"، مضيفًا أن قضاء العطلة بالسيارة الخاصة سيصبح حاليا الوضع الطبيعي، لأن رحلات الطيران والسفن صارت محدودة، كما تراجعت الرغبة فيها.وذكر أوباشوفسكي أنه علاوة على ذلك، تهدد قواعد المسافة والالتزام باستخدام الكمامات بـ"قتل الأجواء" في الطيران والرحلات البحرية، وأيضا في سياحة القطارات في بعض الأحيان.ويستند أوباشوفسكي في تنبؤه إلى استطلاع ذكر فيه 73% من الألمان في مارس الماضي أنهم سيواصلوا التنقل في عطلاتهم، كالمعتاد، ولن يتغير شيء في سلوك سفرهم.وتبين لدى معهد "أوباشوفسكي" للدراسات المستقبلية أن الرغبة في السفر لا تزال قائمة لدى 76% من الألمان في المدن الكبيرة والمناطق الحضارية.