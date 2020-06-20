نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة لتجنب التشويش على التفكير (فيديو)

قال محمد الشاذلي، استشاري أسري وتربوي، إنه من الأفضل أن يتحول الخوف والقلق السلبي إلى حالة من التوتر الإيجابي من خلال الخوف على المستقبل، أو اتخاذ قرار مصيري ولكن دون التأثير على المخ والعقل بأي رسائل سلبية مثل "أنا هفشل، مش هعرف، تعبت".وأشار محمد الشاذلي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، البوم السبت، أن المخ والعقل الباطن يتأثران بالرسائل سواء كانت سلبية أو إيجابية، لذلك من الأفضل استخدام الرسائل الإيجابية لاجتياز خوفنا من أي شيء.وأضاف، أنه ينصح طلاب الثانوية العامة بأن يخلقوا لأنفسهم حالة من الجو العام المريح للأعصاب وإغلاق أي مؤثرات صوتية مرتفعة لأنها تشوش وتشتت على التفكير والمخ أثناء فترة المذاكرة.وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على تقليل التركيز إما من خلال عوامل خارجية مثل التلفزيون والهاتف وغيرها، أو من خلال الشعور بالخوف والقلق المستمر، ولكن الأفضل التركيز على العوامل التي تساعد على زيادة التركيز وخاصة في تلك الفترة التي تحسم موقف تحديد مستقبل وحلم كل طالب.