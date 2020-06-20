«أحداث عنف الموسكي» و«اللوحات المعدنية» أبرز محاكمات اليوم

- الحكم على 9 متهمين بأحداث عنف الموسكي



- الحكم على المتهمين بالاستيلاء على مليونين دولار من المودعين



إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية



الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على أموال احد البنوك



تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت محاكمات تهم الرأي العام، وأبرزها إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية والحكم على 9 متهمين بأحداث عنف الموسكي.تصدر الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها في إعادة محاكمة 9 متهمين في اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكي".ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من أموال أحد البنوك.وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و"أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك، والثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللوحات المعدنية".كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 26 أبريل الماضي، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألف و600 دولار، من أموال احد البنوكوأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و"أ.م"، موظف باحد البنوك و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك والثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألف و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.