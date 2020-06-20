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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم السبت 20 يونيو 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 05:54 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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قدمت هيئة السكك الحديد، أمس، اعتذارها للراكبين بسبب التأخير في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيدها وتشمل تجديد وصيانة وتطوير وتعقيم عربات القطارات.

وأعلنت هيئة السكك الحديد عن مواعيد القطارات اليوم السبت 20-6-2020، نظرًا لعمليات البحث المستمر من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم السبت 20-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، بعد تدبير الدولة بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، للمحافظة على صحة المواطنين وللوقاية وللحد من تفشي عدوى كورونا.

واتخذت الدولة عدة قرارات بناءًا على إجراءات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، ومن ضمنهم فرض مواعيد حظر التجوال الجديدة على المواطنين خوفًا على صحتهم للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد، وكانت مواعيد حظر التجوال بناءًا على قرارات الدولة من الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم السبت 20-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة: 

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

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