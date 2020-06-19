باحث يحسم الجدل بشأن انتقال عدوى كورونا عبر سمك السلمون

قال الدكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، إن هناك احتمالا بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من سمك السلمون بسبب تلوث السمك المستورد نفسه من أشخاص مصابين بـ"كوفيد-19".وأكد خلال مداخلة عبر "سكايب" من بكين، مع برنامج "مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن منحنى الإصابات بكورونا في بكين يظهر أن الإصابات عابرة.وأوضح أن الصين تعمل على 5 لقاحات بشأن كورونا وتم الانتهاء من المرحلة الثانية بشأن التجارب السريرية.