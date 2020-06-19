أستاذ طب نفسي: عسل النحل مفيد لتغذية طلاب الثانوية العامة وقت الامتحانات

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إنه يجب على أولياء الأمور تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر إجراؤها في 21 يونيو الجاري.وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية "دي ام سي"، الطلاب بعدم المراجعة بعد انتهاء الامتحان والتركيز في المادة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراءات جيدة لضمان سلامة طلاب الثانوية العامة.وأكد أستاذ الطب النفسي أن عسل النحل مفيد جدا لتغذية طلاب الثانوية العامة وقت الامتحانات، لافتا إلى أن النوم الكافي ضروري للطالب للتركيز.وأشار إلى أن انتظار بعض أولياء الأمور أمام اللجان يمثل عنصر توتر لأبنائهم ويجب عليهم التوقف عن هذه العادة حتى لا يؤثروا على تركيزهم، مطالبا الطلاب أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان البدء بالأسئلة السهلة حتى يقضي على التوتر.