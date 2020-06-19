أستاذ وبائيات يكشف سبب ظهور موجة ثانية من كورونا في أمريكا

قال الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ لقاحات ووبائيات بجامعة واشنطن، إن فيروس كورونا جديد على العالم، ويختلف التعامل معه من دولة إلى أخرى.وأضاف أديب، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن البلدان التي بدأت إجراءات صارمة مع بداية أزمة كورونا حققت نتائج مذهلة، موضحًا أن كل بلد لها خصائص اقتصادية وديموجرافية وغيرها.وفي سياق آخر، أوضح أن الأحداث- ضد العنصرية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة- التي جرت في أمريكا أدت إلى ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في بعض الولايات، ولكنها أخف حدة من الموجة الأولى.