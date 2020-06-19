رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ وبائيات يكشف سبب ظهور موجة ثانية من كورونا في أمريكا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:06 م
الدكتور إبراهيم أديب،
الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ لقاحات ووبائيات
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ لقاحات ووبائيات بجامعة واشنطن، إن فيروس كورونا جديد على العالم، ويختلف التعامل معه من دولة إلى أخرى.

وأضاف أديب، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن البلدان التي بدأت إجراءات صارمة مع بداية أزمة كورونا حققت نتائج مذهلة، موضحًا أن كل بلد لها خصائص اقتصادية وديموجرافية وغيرها.

وفي سياق آخر، أوضح أن الأحداث- ضد العنصرية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة- التي جرت في أمريكا أدت إلى ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا في بعض الولايات، ولكنها أخف حدة من الموجة الأولى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

إثيوبيا تتعنت وتنتهك القانون الدولي: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بدون

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا

«رابش» كلمة السب الأولى فى مفردات الحارة المصرية