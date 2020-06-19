«حمو النيل».. أسبابه وطرق علاجه

• ما هي أسباب حمو النيل؟

- قنوات العرق غير الناضجة:



- النشاط البدني:



- ارتفاع درجة الحرارة:



- الراحة في الفراش لفترات طويلة:



• ما هي أنواع حمو النيل؟

- الدخنية البلورية:



- الدخنية الحمراء:



- الدخنية البثرية:



- الدخنية العميقة:



• كيف يمكن القضاء على حمو النيل عند الأطفال؟

- استخدام الحمامات الباردة:



- استخدام المراوح والتكييفات:



- ارتداء ملابس خفيفة ماصة للرطوبة:



- نقل المصاب إلى مكان بارد:



- غسل المنطقة المصابة بالماء البارد:



- تنظيف طيات البشرة بانتظام وتجفيفها:



- استخدام دقيق الشوفان:



- استخدام مضادات الهيستامين:



- استخدام خشب الصندل:



- استخدام صودا الخبز:



- وضع جل الصبار:



- استخدام بودرة التلك غير معطرة:



- وضع غسول الكالامين:



يصاب الكثير من الأطفال بحساسية "حمو النيل" وهو مرض جلدي شائع ينتج عن انسداد أو التهاب قنوات العرق، يتحدث اليوم لـ"الدستور"، الدكتور أحمد صالح استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية عن حمو النيل عند الأطفال وأعراضه وعلاجه.يقول الدكتور "أحمد": تظهر أعراض حمو النيل عادة على شكل نتوءات صغيرة تحيط بها بشرة حمراء، ويحدث في الأجزاء التي تغطيها الملابس مثل: "الظهر، البطن، الرقبة، الجزء العلوي من الصدر، الفخذ، الإبطين".ويوضح أنه يسبب بعض المضاعفات مثل: العدوى البكتيرية الثانوية، التي تسببها المكورات العنقودية، وضعف التنظيم الحراري، وفرط التعرق في المناطق غير المتأثرة.تتطور أعراض حمو النيل نتيجة انسداد قنوات العرق، وبدلًا من تبخر العرق يتم احتباسه تحت الجلد مما يسبب الالتهاب والطفح الجلدي.وتضم العوامل التي تسبب انسداد قنوات التعرق:تؤدي قنوات العرق غير مكتملة النمو، وغير الناضجة لدى المواليد الجدد إلى تمزقها بسهولة، مما يسبب انحصار العرق تحت الجلد، وقد يتطور الطفح الحراري في الأسبوع الأول من العمر، وخاصة إذا كان الرضيع في حاضنة دافئة، أو يرتدي ملابس دافئة جدًا أو يعاني من الحمى.تؤدي ممارسة التمرينات الرياضية أو العمل الشاق أو أي نشاط يؤدي إلى التعرق بشدة إلى ظهور أعراض الطفح الحراري.يسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة ارتداء ملابس حارة، أو النوم تحت بطانية كهربائية، إلى ظهور أعراض الطفح الحراري.يمكن أن يحدث الطفح الحراري لدى الأشخاص الذين ينامون في الفراش لفترات طويلة، وخاصة إذا كانت لديهم حمى.يقسم حمو النيل إلى أنواع مختلفة وهي:وهو انسداد قنوات العرق في البشرة العلوية، مع الاحتفاظ بالعرق تحت الطبقة المتقرنة، ويسبب ظهور حويصلات واضحة متقطعة، تتمزق بضغط خفيف عليها أو عند فركها.وهو انسداد قنوات العرق في منتصف البشرة مع الاحتفاظ بالعرق في البشرة، ويسبب الحكة والوخز على الجلد.وتشبه كثيرًا الدخنية الحمراء لكنها تسبب ظهور بثور بدل الحطاطات.وتحدث عندما يتسرب العرق المحتفظ به من قنوات العرق إلى الأدمة الجلدية، بسبب التعرض للحرارة الشديدة، مما يؤدي إلى تكوين حطاطات منفصلة بلون اللحم تشبه نتوءات الأوز أو ما يظهر عند الشعور بالقشعريرة، ويحدث فيها انسداد لقناة العرق عند مدخل القناة إلى الحليمات الجلدية عند مفترق الجلد، مع الاحتفاظ بالعرق في الأدمة، وفي كثير من الأحيان تكون الحطاطات الناتجة عن هذا النوع مؤلمة وحجمها أكبر.تختفي أعراض حمو النيل عادة بشكل تلقائي، إلا أن العلاجات الآتية يمكن أن تساعد على تخفيف الانزعاج وتسريع اختفاء الأعراض وهي:تخفف البرودة الطفح، لذلك فإن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد على تبريد الجلد، وفتح مسامات الجلد المغلقة، مع ضرورة التأكيد على تجفيف البشرة بشكل صحيح بعد الاستحمام، وعدم تركها رطبة لأنها قد تتهيج.ينبغي تجنب التعرق الزائد والهواء الرطب أثناء التئام البشرة، لذلك فإن التهوية من خلال مكيف الهواء أو المروحة تعتبر مهمة في تخفيف الطفح الجلدي.يجب تجنب ارتداء الملابس التي تهيج الجلد أو تجعله يتعرق بشكل أكبر، لذلك فإن الملابس الخفيفة والماصة للرطوبة تساعد على التئام الجلد وتحول دون تهيجه.وذلك بمجرد ظهور أول علامة للطفح الحراري.ذلك للتخلص من الزيت والعرق، وتربيت المنطقة برفق حتى تجف، كما يمكن استخدام كمادات الماء الباردة أو الثلج الملفوف بمنشفة لتقليل الطفح الجلدي.خوفًا من تراكم العرق والزيوت، مما يسبب تدهورًا في الأعراض بشكل أكبر.يعتبر دقيق الشوفان مفيد في تقليل الحكة والالتهابات، مما يجعله علاج منزلي للطفح الجلدي وعدد من الأمراض الجلدية الأخرى، ويمكن تحضيره من خلال وضع كوب أو كوبين من دقيق الشوفان في حمام ماء فاتر ونقعه لمدة 20 دقيقة، او عمله كعجينة ووضعها على البشرة.حيث تساعد مضادات الهيستامين التي لا تحتاج إلى وصفة طبية سواء كانت موضعية أو عن طريق الفم على تخفيف الحكة المرتبطة بالطفح الحراري.خشب الصندل لديه خصائص مضادة للالتهابات كما أنه قد يقلل الألم، يمكن تحضير مسحوق خشب الصندل بخلط جزئين من خشب الصندل مع جزء واحد من الماء، ووضعه واختباره على قطعة صغيرة من الجلد غير المصاب، وذلك لمعرفة إذا كان الشخص يعاني من وجود حساسية تجاه خشب الصندل، فإن لم يظهر أي رد فعل تحسسي بعد ساعة، فيمكن ووضعه على الطفح الجلدي دون أي مشاكل أخرى.يمكن أن تساعد صودا الخبز على تهدئة حكة الجلد، ويتم تحضيرها من خلال إضافة ثلاث إلى خمس ملاعق كبيرة من صودا الخبز إلى حمام ماء فاتر ونقعه لمدة 20 دقيقة.يعتبر جل الصبار مضاد للالتهابات ومطهر، ويمكن أن يبرد الجلد ويمنع العدوى، مما يساعد على تهدئة الانتفاخ والألم.تقلل بودرة التلك من التعرق عن طريق امتصاص العرق، مما يمنع انسداد مسامات الجلد، وينصح باستخدام بودرة التلك غير المعطرة، حيث تسبب الروائح تهيجًا للجلد.يتمتع غسول الكالامين بالعديد من الفوائد للجلد، وذلك لاحتوائه على أكسيد الزنك، الذي يساعد على علاج طفح الحرارة عن طريق تخفيف الحكة.- الاستحمام بالملح الإنجليزي:يعرف بملح إبسوم أو كبريتات الماغنيسيوم، ويتم تحضيره بخلط كوب أو كوبين من الملح مع الماء الفاتر والاستحمام به.