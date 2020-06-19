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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هبة طوجي تكشف تفاصيل أحدث كليباتها «روح يا قمر»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:39 م
اللبنانية هبة طوجي
اللبنانية هبة طوجي
أحمد عارف
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تستعد اللبنانية هبة طوجي لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «روح يا قمر» بشكل فيديو كليب مصور.

وكشفت هبة طوجي تفاصيل وكواليس الأغنية «روح ياقمر» من خلال بيان إعلامي أصدرته منذ قليل تناولت خلاله طبيعة الأغنية التي تميل إلى الجانب الرومانسي واستعانتها بآلات موسيقية معينة مثل الكمانجا والبيانو، واستغنائها عن كافة الآلات الإلكترونية والموسيقى الإلكترونيك، لتظهر الأغنية في شكل مختلف عما اعتادت عليه من قبل في أغنياتها.

من جانبها، أعربت هبة طوجي عن حماسها لتقديم فكرة موسيقية مختلفة عن المعتاد خلال الأغنية تتسم بطابع الأكوستيك، بالاتكال على رباعي الوتريات والبيانو، قائلة من خلال البيان الصحفي: «الأغنية عاطفية وهادئة جدا وتجسد الأحاسيس الدافئة في الحب، وهي أول مفاجأة من ثلاث أغنيات تظهر تباعا بنفس النمط الموسيقي الهادئ خلال الفترة المقبلة».

وتولى الموسيقار أسامة الرحباني مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية بجانب إنتاج العمل، واختار يزن الهجري، موسيقي سوري مستقر بأمريكا، ليقوم بتلحين الأغنية التي كتبها غدي الرحباني، بينما وضعت هبة فكرة وتصور الكليب الذي أخرجه نادر موصلي، وتنشغل حاليا بوضع لمساتها الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستظهران للنور بشكل مصور قريبًا.

من ناحية أخرى، خاضت هبة طوجي أولى تجاربها في عالم الدراما التليفزيونية بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل «هوس» رفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي «راما ولانا» في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.

ووصلت هبة للعالمية بتقديمها شخصية «إزميرالدا» في أشهر المسرحيات بالعالم «أحدب نوتردام»، وصالت وجالت مع العرض المسرحي على مدار أربع سنوات في كل أنحاء العالم، بين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وكندا وبلجيكا وسويسرا وتايوان وتركيا، وقدمت العام الماضي أكثر من 180 ليلة عرض حول العالم منها 69 ليلة في الصين وحدها، كما تسعى لتقديمها عما قريب في برودواي بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن تم إرجاء العديد من العروض العالمية نظرا لتفشي وباء كورونا.

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