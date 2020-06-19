واشنطن: منع إيران تفتيش مواقع نووية مقلق للغاية

علقت الخارجية الأمريكية عن منع إيران تفتيش موقعين، مشيرة إلى أنه منع تفتيش المواقع مقلق للغاية.وبحسب قناة العربية، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منع تفتيش الموقعين يثير الكثير من الجدل والتساؤلات.وأضافت أن إيران استمرت على مدى الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن الممارسات الإيرانية وتفاقم التهديدات غير مقبولة.كما أكدت التزام واشنطن بمنع إيران حيازة الأسلحة، مشيرة إلي أن إيران لم تبين أي نوايا للحد من برنامجها النووي.