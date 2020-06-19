رجل أعمال يتبرع بـ80 ألف جنيه لمصاب بضمور في العضلات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أحد رجال الأعمال استجاب للحالة التي تم عرضها أمس في برنامج «حقائق وأسرار» ويعاني من ضمور العضلات ويعول 8 أفراد.وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن رجل الأعمال قرر إرسال 80 ألف جنيه إلى عائل الأسرة المصاب بضمور في العضلات، مؤكدا أن رجل الأعمال فضل عدم ذكر اسمه.وأشار مصطفى بكري، إلى أن الشيخة إقبال الصباح أعلنت عبر البرنامج أمس تبرعها بمليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا مؤكدة فرحتها بسلامة المصريين.وكشف بكري عن أنه تم التواصل مع المصريين العائدين من ليبيا وتم منحهم 25 ألفا لكل شخص.