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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محاضر دولي: التعليم عن بعد يتطلب تأهيل المعلم والطلاب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:25 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
سناء إسماعيل
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قالت وفاء رفعت البسيوني، محاضر دولي ومستشار تربوي، إنه بعد ظهور فيروس كورونا لم يعد لدينا رفاهية الاختيار بين التعليم عن بعد وأنماط أخرى وفُرض علينا اختيار طريقة تعليم بديلة للتعليم التقليدي.

وأضافت «وفاء» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «للأسف توقفنا عن التعليم في المدرسة وكنت أتمنى عدم توقف التعليم وكنت أتمنى أن يكون لدينا جاهزية أكثر وبنية تحتية تساعد على التعليم عن بعد.. الامتحانات في التعليم عن بعد قائمة على الاختيارات القهرية ومن الممكن أن تكون الإجابات كلها صحيحة للطالب الفاهم وليس الحافظ، ولا يستطيع أولياء الأمور الذين يساعدون أبنائهم على الغش على حلها».

وأوضحت أن التعليم عن بعد يتطلب تأهيل المعلم والطلاب بعد بشكل عام، لأنهم اعتادوا على نظام التعليم القديم.

وعن أنجح الدول في استخدام التعليم عن بعد، أكدت أنها الإمارات، لأن التعليم فيها لم يتوقف دقيقة واحدة وكان هناك جاهزية وبنية تحتية والمعلم مؤهل، لذلك التجربة جيدة جدا وندرس الآن تقييم هذه التجربة وأثرها والفرق بينها وبين التعليم المدرسي، إلى أنه لا يجوز التعليم عن بعد طوال الوقت لان دور المدرسة مهم جدا للطالب.

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