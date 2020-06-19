إجراءات التعامل مع السائح المصاب بكورونا

- الإجراءات المتبعة حال الاشتباه في إصابة سائح

تستأنف وزارتا السياحة والطيران المدني استقبال الطيران المباشر من الدول الأوروبية ابتداء من شهر يوليو المقبل لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسط إجراءات وقائية مشددة، للحفاظ على صحة العاملين بقطاعي الطيران والسياحة، بالإضافة للحفاظ على صحة السائحين الوافدين.وأخطرت وزارة السياحة الفنادق الحاصة على شهادة السلامة الصحية وبلغ عددها 266 فندقا بالمحافظات، بالإجراءات اللازمة التعامل مع حالات الاشتباه أو إصابة السائح بفيروس كورونا المستجد في المنشآت الفندقية ومنها التزام السائح بإخطار إدارة الفندق والطبيب المتواجد فور ظهور أي أعراض.يبلغ مدير المنشأة وزارة الصحة والسكان عن أي حالة مشتبه فيها، ويتم تخصيص طابق أو منطقة محددة بكل فندق كحجر صحي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد، وحالات الاشتباه مع تحمل الفندق تكلفة الإقامة والإعاشة للسائح المصاب بالفندق.أما الحالات الحرجة فيتم تقلها إلى المستشفى، وتتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الأدوية والعلاج للمصاب بالفندق والمستشفى حتى يتماثل للشفاء، ويقوم الفندق بتطهير الغرفة التي أقام بها السائح المصاب بعد نقله لمنطقة الحجر الصحي أو المستشفى على حسب الحالة، علما بأنه لن يتم غلق الفندق الذي تظهر فيه حالة إصابة.كما سيتم السماح لمرافقي السائح المصاب بنفس الغرفة، باستكامل إقامتهم في الفندق حتى شفائه دون أي تكلفة إضافية،ً والكشف عليهم مجانا بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وحال رغبة السائح المصاب العودة إلى بلده لإتمام علاجه هناك، يتم ذلك على مسئوليته الشخصية مع قيامه بالتنسيق مع منظم الرحلات المتعاقد معه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عند مغادرته، بمعرفة وزارة الصحة والسكان.كما يمكن للسائح المصاب السفر على متن رحلة أخرى، حال عدم تمكنه من السفر على رحلته الأساسية، بالتنسيق مع منظم الرحلات في حالة الطيران العارض، وحال قدومه إلى مصر على رحلة تابعة لشركات طيران مصرية، يتم توفير حجز بديل له للعودة على نفس الشركة مع عدم فرض أي غرامات عليه.