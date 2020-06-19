حملات لإخلاء شاطئ بورسعيد من المواطنين (صور)

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات، اليوم الجمعة، لإخلاء شاطئ المحافظة من مئات المواطنين الذين توافدوا عليه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في إطار قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق كل شواطئ الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن إخلاء الشاطئ من مئات المواطنين، ورفع اشغالات بطول الكورنيش المطل على الشاطئ، ومتابعة التزام الكافتريات بقرار الغلق.وكان مئات المواطنين قد قضوا أوقاتهم بطول الشاطئ منذ صباح اليوم، ما بين الاستحمام في مياه البحر المتوسط، ولعب كرة القدم، والتقاط الصور التذكارية، والاستمتاع بنسيم البحر، بينما تجمع آخرون حول الصيادين أثناء جمعه شباكهم على الشاطئ لمشاهدة الأسماك التي جمعتها الشباك، في ظل التزام أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بقرارات الغلق ولم تفتح أبوابها للمواطنين سواء لتأجير الشماسي والكراسي أو تقديم المشروبات والأطعمة.