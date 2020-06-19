رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جامعة السويس تنشئ مكتبًا لتطوير أداء الطلاب في صناعة البترول والتعدين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:27 م
الدكتور سعيد كامل
الدكتور سعيد كامل
سيد ابراهيم
طباعة
قال الدكتور سعيد كامل أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إن قطاع البترول يشهد تحولا استراتيجيا كبيرا لم يشهده من قبل حيث اتخذ قطاع البترول ممثلا بهيئاته الأربع الكبرى "الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" على عاتقه أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية في الوقت الحالي عن طريق الاستكشاف في مناطق لم تستكشف من قبل والتعاون مع الشركات العالمية على أعلى مستوى وتأهيل العاملين في القطاع؛ ليكونوا الثروة البشرية الكبرى لقطاع البترول من حيث الخبرات والمعارف والمهارات الإدارية والفنية ليقودوا القطاع نحو التقدم باستمرار.

وتابع "كامل" لـ"الدستور"، أنه ولمواكبة هذا التطور والتغير الاستراتيجي فقد أنشأت كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس مكتب تأهيل التوظيف وتطوير الأداء تحت رعاية رئيس جامعة السويس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، الذي سيكون انطلاقة ممتازة للكلية في مجال التدريب والاستشارات الهندسية محليا وإقليميا، لإعداد جيل يناسب المرحلة الجديدة في قطاع البترول من حيث المهارات والمعارف والتدريبات لجعل خريجين كلية هندسة البترول والتعدين قادرون على المنافسة مع خريجي الجامعات الأخرى وإيجاد الوظيفة المناسبة التي تتيح فرصة المشاركة في التحول التاريخي لقطاع البترول، وليكون نقطة التقاء خبراء خريجي الكلية بخبراء الصناعة تحت رعاية علمية من الأقسام العلمية بالكلية العريقة التي تضم أكبر أساتذة علوم البترول والتعدين في مصر والعالم العربي فهي الكلية المتخصصة الوحيدة في مصر في هذا المجال.

وأوضح، أنه تم إنشاء مكتب التأهيل والتوظيف بهدف مساعدة الطلاب في الحصول علي وظيفة مناسبة والمساعدة والتسهيل للشركات في حسن اختيار الخريجين المناسبين للأعمال في انتقاء المهندسين الخريجين بما يتناسب مع طبيعة العمل التي توكل إليهم، وتقليل الضغط على الدولة في التوظيف والحد من البطالة والحصول من الشركات على مؤشر الأداء للملتحقين بالعمل لتحسين وتطوير الأداء من خلال العملية التعليمية بالكلية لأنها في طريقها؛ للحصول على الجودة الدولية للتعليم من هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا.

مشيرا إلى أن الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا هو عملية تقييمية تتطلب من الأقسام العلمية القيام بتقييم دوري شامل لجميع الأنشطة الأكاديمية، وتقوم هيئة ABET في عملية تقييمها للبرامج والتخصصات الهندسية بتشكيل فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة والجهات الأكاديمية والحكومية والخاصة.

ولفت إلى أن فريق العمل يركز في عملية التقييم على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية والعديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية، وأن التطوير المستمر لجودة التعليم هو أحد أهم العناصر للاعتماد الأكاديمي لهيئة ABET، ولإنجاز ذلك يقوم القسم العلمي بوضع أهداف محددة وقابلة للقياس، ويجب على الطلاب والخريجين تحقيقها. ويساعد الاعتماد الأكاديمي الكليات والجامعات في اتباع منهج عالمي منظم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه يساعد الطلاب وأولياء الأمور على اختيار الكليات التي تقدم تعليمًا عالي الجودة يمكن الخريجين من الحصول على العمل في الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن الرؤية الخاصة لمكتب تطوير الأداء على أن يكون هذا المكتب قاعدة لتدريب الطلاب والخريجين في مصر والعالم من خلال أجهزة "المحاكاة" وتدريبهم ميدانيا وعمليا بالشركات التي تعمل في هذا المجال الحفر والإنتاج وتكرير البترول ومصانع الحديد والصلب والمناجم، كما تضمنت تدريب الطلاب على التعامل مع متطلبات العصر الحديث ودخول التقنيات الحديثة من مهارات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في صناعات البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر لمواكبة سوق العمل ومتطلباته ولقيادة قاطرة التنمية التكنولوجية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

وأكد أن خطوة إنشاء المكتب التي اتخدتها جامعة السويس، خطوة ايجابية في اتجاه بناء علاقات التعاون والكامل بين الجامعة وأكاديمي بالصناعة وخبرائها ليكمل كل طرف الآخر وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الأقسام العلمية لهندسة البترول والتعدين وشركات قطاع البترول والتعدين في مصر.

موضوعات متعلقة

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

مدبولى يكلف بوضع تصور لتحويل «تكافل وكرامة» إلى صندوق

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن للكحول قتل شخصا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا

«رابش» كلمة السب الأولى فى مفردات الحارة المصرية

«أقرع ونزهي».. مفردات الحارة المصرية

دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم