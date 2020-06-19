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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:05 م
المريخ
المريخ
وكالات
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أعلنت ناسا، أن الروفر Perseverance الذي سيطلق إلى كوكب المريخ يوم 20 يونيو 2020 سيحمل لوحة تذكارية لتخليد مساهمة الأطباء والممرضات في مكافحة "كوفيد-19".

وتشير ناسا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن هذا العمل هو للتذكير بوباء "كوفيد-19" والإشادة بتفاني الأطباء والعاملين في مجال الطب في جميع أنحاء العالم.

ويقول ميت والاس، نائب رئيس برنامج مشروع Perseverance في مختبر الدفع النفاث بولاية كاليفورنيا، "نريد أن نعبر عن امتنانا لمن ضحوا برفاهيتهم من أجل الآخرين. ونأمل أن يكتشف ممثلو الأجيال القادمة عند زيارتهم لكوكب المريخ هذا الروفر، ويذكرهم أنه في عام 2020 كان على الأرض مثل هؤلاء الناس".واللوحة التي سيحملها الروفر إلى الكوكب الأحمر، عبارة عن لوح من الألمنيوم مقاساتها 8 × 13 سم، مثبتة على جانبه الأيسر.

ووفقا لما نشره موقع ناسا، رسمت على اللوحة الكرة الأرضية على ركيزة يلتف حولها ثعبان- شعار الطب. وكذلك مسار الروفر إلى المريخ المشار إليه بنقطة صغيرة.

ووفقا لممثلي ناسا ستكون مهمة الروفر Perseveranc الذي سيطلق يوم 20 يوينو 2020، على الكوكب الأحمر جمع عينات من تربته في كبسولات يتركها على الكوكب.

وجهز الروفر بأجهزة لقياس الحرارة والرطوبة والضغط. وكذلك بجهاز للحصول على الأكسجين من الغلاف الجوي للكوكب. وهذه التجارب ستكون مفيدة للرحلات المأهولة إلى الكوكب. وطبعا العينات التي سيجمعها الروفر ستعاد إلى الأرض في أفضل الأحوال بعد عقد من الزمن.

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