مدير أمن دمياط يتابع السيطرة على حريق ورش ومنازل بقرية السيالة

تابع اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، حريق عدة منازل وورش أثاث خلف مسجد البربير بقرية السيالة، اليوم الجمعة، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.كان الحريق قد نشب في مصنع أثاث و5 ورش أثاث ومنازل مما أدى لخسائر مادية كبيرة وإصابة 5 أشخاص باختناقات.ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات من أجل السيطرة على الحريق الهائل الذى التهم أحد المصانع وانتقل للورش والمنازل المجاورة وامتدت النيران لمصنع آخر.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.