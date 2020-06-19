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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 300 مصريا من دبي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:36 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 300 عالقا مصريا والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدني لإجلاء آلاف المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وصل العالقين المصريين على متن رحلة شركة مصر للطيران القادمة من مطار دبي الدولي، حيث خضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

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