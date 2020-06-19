مطار القاهرة يستقبل 300 مصريا من دبي

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 300 عالقا مصريا والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدني لإجلاء آلاف المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وصل العالقين المصريين على متن رحلة شركة مصر للطيران القادمة من مطار دبي الدولي، حيث خضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة والسكان.