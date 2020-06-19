البابا تواضروس: نصلى لمن فى السجون ليتوبوا

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، حلقة جديدة من برنامج "معا بنفس واحدة"، فسر خلالها الإصحاح الثاني عشر من سفر "أعمال الرسل"، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال البابا تواضروس خلال الحلقة، إن الإنسان عندما يضع أمامه وصية الله ويعيشها؛ ولا يعطى لنفسه فرصة للتشكيك فإنه يحي حياة التسليم؛ فإنه لابد أن يضع الإنسان أمامه الوصية وتطبيقها وكيفية أن يتم تنفيذها وأن يعيش الوصية.وقال البابا تواضروس الثاني، إنه خلال صوم الرسل نصلي من أجل الذين في السجون في كل مكان في العالم وفي كل دولة؛ فحياة السجون حياة ضيقة للغاية؛ فدائمًا نصلي للذين في السجون لكى يخفف الله عنهم.وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.