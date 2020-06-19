وفاء عامر: رجاء الجداوي وحشتني جدا وربنا يشفيها (صورة)





شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها، اليوم الجمعة، صورة للفنانة رجاء الجداوي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت وفاء عامر على الصورة، قائلة: "وحشتيني أوي يا رجاء ربنا يتم شفاكي علي خير"، وتفاعل معها الآلاف من محبي الفنانة القديرة متمنين لها الشفاء العاجل.يذكر أن أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، نشرت صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بمرحلة الطفولة، وأمها تقبلها، وعلقت عليها قائلة: "يا رب".وكانت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، أجرت المسحة الثالثة أمس الأول الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وثبتت إيجابيتهما.