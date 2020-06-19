هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا نصه: "هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟".وردت الدار في إجابتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد".