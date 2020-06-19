محافظة الخليل تنفي الأنباء حول البحث عن قطعة أرض لدفن موتى كورونا

نفى مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري اليوم الجمعة، الأنباء التي التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على لسان المحافظ، حول البحث عن قطعة أرض لاستخدامها لدفن موتى فيروس كورونا بالأراضى الفلسطينية.وقال المتحدث بإسم مكتب المحافظ مهدي مرعب، لا صحة للاخبار التي وردت على لسان نائب محافظ محافظة الخليل على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بان محافظة الخليل تبحث عن قطعة ارض لاستخدامها لدفن موتى كورونا.يذكر أن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 18 منها في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.