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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: جو بايدن مرشح أضعف من هيلاري كلينتون

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:14 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن السبب فى حال خسارته فى الإنتخابات المقبلة، قائلا إنه سيخسر فقط في حال كان التصويت عبر البريد نظرا للتلاعب المتوقع من قبل الديمقراطيين.

وأضاف ترامب فى تصريحات صحيفة لـ"واشنطن تايمز"، أنه يعتقد أن جو بايدن مرشح أضعف من هيلاري كلينتون، لكن الديمقراطيين أكثر يأسا للتغلب عليه.

وأكد ترامب أنه يعتمد على انتعاش اقتصادي قوي، ودفع متجدد للمحافظين في المحكمة العليا للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر، وفقا لما نقلته العربية.

وردا على سؤال حول تقييمه للسباق ضد المرشح بايدن مقارنة بالسيدة كلينتون في عام 2016، قال ترامب عن منافسه الديمقراطي "إنه أضعف، لكن الالة أقوى لأنهم يائسون".

وتابع ترامب: "أمامنا أربعة أشهر حتى الانتخابات نذهب عاليا وأعلى كل شهر، سيكون للربع الثالث أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخ البشرية".

وقال ترامب عن معارضته، إن الديمقراطيين لا يريدون فتح الاقتصاد، إنهم يقاتلون مثل الجحيم إنهم لا يريدونني أن أقوم بتجمع يوم السبت، التجمع سيكون ضخما".

وأعرب ترامب عن أحد مخاوفه الرئيسية بشأن الانتخابات وهو الضغط للسماح بالمزيد من التصويت عن طريق البريد.

وقال ترامب: "التصويت عبر البريد هو الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها، لأن الديمقراطيين يغشون ويسرقون، إنهم لا يرسلون بطاقات اقتراع إلى مناطق معينة، معظمها مناطق جمهورية، هناك الكثير من التصويت غير القانوني".

وحول تكسير المتظاهرين التماثيل خلال الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها البلاد، "قال ترمب إن بعض المتظاهرين ينسون حتى تراثنا، فبعض هذه التماثيل هي أعمال فنية، مثل أي شيء ستراه في أوروبا".

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