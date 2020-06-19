محمد عز يوجه الشكر لمن دعموه بعد وفاة مدير أعماله

وجه الفنان محمد عز الشكر لمن دعمه في وفاة مدير أعماله مينا نور، أمس الخميس، أثناء إجرائه لعملية جراحية.وكتب "عز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لكل من واسانا وقدم واجب العزاء ربنا يجزيكم كل خير ويحفظكم جميعا من كل سوء وشر، وشكر الله سعيكم".وكان "عز" كتب منشورا قال خلالها: "أول ما اشتغل معايا قولتله أنا اجرى ضعيف معييش فلوس هديهالك، قالي أنا بحبك وعاوز اشتغل معاك وأنا معاك على الحلوة والمرة وكان قد كلمته في الحلوة والمرة في ضهري وفي كتفى لو نجحت يطير من الفرحة ولو وقعت أو الأيام ضيقتها علينا كان أول واحد يقومنى على حيلي".وتابع: "قسمنا الرغيف والسيجارة والفلوس، أما كانت تزنق معايا كان يروح يستلف ويدينى ويقولي لازم يبقي شكلك كويس قدام الناس، كان بيتقطع لو حد كل حقي وكان ممكن يعمل المستحيل عشان حقي يرجعلي".واختتم: "ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي وأخويا وصاحبى ومتقلقش اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك أنت بس والله، أنت أكتر إنسان حبيته يا مينا أرجوكم ادعوله، وأدعوله كان جدع وراجل مع كل الناس".