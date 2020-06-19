حبس بائع بطيخ قتل زوجته ضربًا فى حلوان

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام للنيابات الكلية، بحبس بائع بطيخ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته، وقررت النيابة التحفظ على جثمان المجني عليها ونقله لمشرحة زينهم لتشريحه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، ومقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن.