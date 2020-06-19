حبس بائع بطيخ قتل زوجته ضربًا فى حلوان

حبس بائع بطيخ قتل زوجته ضربًا فى حلوان
الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:56 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية تحت إشراف المستشار أحمد ربيع، المحامي العام للنيابات الكلية، بحبس بائع بطيخ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته، وقررت النيابة التحفظ على جثمان المجني عليها ونقله لمشرحة زينهم لتشريحه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، ومقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن.
كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وانتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، ومقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن.