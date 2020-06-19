ضبط أب ونجليه هشموا رأس جارهم لتدخله فى فض مشاجرة بأوسيم

هشم أب ونجلاه رأس جارهم عقابا له على تدخله لفض مشاجرتهم مع آخرين في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهمين.كشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم عن أن خلافا وقع بين أب ونجليه وطرف ثان في المنطقة فتطوع جارهم لفض الخلاف وصرف كل من الطرفين.وأضافت التحقيقات أن الأب ونجليه حضروا في اليوم التالي وتوقفوا أمام منزل جارهم الذي يبعد أمتارا فقط عن منزلهم وانهالوا عليه بالسباب والألفاظ البذيئة وطالبوه بالنزول لهم.فور خروج الجار من منزله باغته أحد المتهمين بضربة شومة على رأسه فتفجرت منها الدماء وسقط قتيلا في الحال، فر المتهمون هاربين وأصدرت النيابة قرارا بضبطهم وإحضارهم لتتمكن قوة من مباحث الجيزة من ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد وقررت حجزهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وما زالت التحقيقات مستمرة.