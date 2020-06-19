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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اعتقال 7 فلسطينيين من شمال طولكرم وجنين والمخيم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:31 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ.ش.أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 7 مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم ومدينة جنين والمخيم.

وقالت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين في بلدة قفين، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل أن تقوم باعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ووحدة إسرائيلية خاصة، ثلاثة مواطنين في مدينة جنين والمخيم، حيث اعتقلت قوة خاصة من الوحدات المستعربة الإسرائيلية كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، شابين لا تزال هويتيهما مجهولتين، أثناء تواجدهما بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين بالقرب من معسكر سالم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت الحي الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المدينة وخاصة بالقرب من قرية حدادًا السياحية والجامعة العربية الأمريكية وفي محيط بلدتي السيلة الحارثية واليامون وعلى شارع جنين- حيفا.

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