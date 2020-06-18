افتتاح مقر حزب الوفد بحوش عيسى

افتتح عبد الباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة، مقر لجنة الحزب بحوش عيسي وسط حضور كوكبه من الوفديين بالمحافظة.وعقب الافتتاح عقد الشرقاوي اجتماعًا مهمًا مع أعضاء لجنه الوفد بحوش عيسي برئاسة علي الدميني.وأكد الشرقاوي ضرورة تكثيف التواجد في الشارع، خاصة في القرى والنجوع والعمل الميداني؛ للتعرف عن قرب على مشاكل ومطالب الأهالي والعمل على تحقيقها من خلال التعاون مع التنفيذيين، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء مجلس النواب أو الشيوخ.من ناحيته، عبّر علي الدميني رئيس اللجنة العامة للوفد بحوش عيسي عن سعادته بافتتاح المقر، مؤكدًا استقبال الأهالي لعرض مشاكلهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.