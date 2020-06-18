محافظ جنوب سيناء: عودة الأنشطة البحرية والغوص 21 يونيو

قال اللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، إنه سيستقبل وزير السياحة والأثار غدًا في زيارة تفقدية للمحافظة قبل عودة السياحة الخارجية مطلع يوليو المقبل.وأكد محافظ جنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن شرم الشيخ أقل مدينة بها إصابات كورونا ولا يوجد لدينا حالات وفاة، مشيرا إلى أننا نطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق في جميع المناطق.وتابع محافظ جنوب سيناء: «لدينا 66 فندقا معتمدًا في محافظة جنوب سيناء، كما لدينا معلومات عن وصول وفود أوكرانية وإيطالية لشرم الشيخ مع بدء عودة السياحة».وأوضح عودة الأنشطة البحرية والغوص بدءًا من 21 يونيو المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.