الشيخة إقبال الصباح تتبرع بمليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا

أعلنت الشيخة إقبال الصباح الكويتية تبرعها بمليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا، مؤكدة فرحتها بسلامة المصريين.وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن فرحتها كبيرة بالصقر المصري عبدالفتاح السيسي وبعودة أبناء مصر سالمين، وطالبت بأسماء العائدين من ليبيا حتى يتسنى توصيل مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصري عائد من ليبيا أمس.وأكدت الشيخة إقبال اعتزازها بمصر والشعب المصري.