مصري عائد من ليبيا: ورانا رئيس وجيش قوي

رصد برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، فرحة المصريين العائدين من ليبيا فور وصولهم إلى بني سويف.وقال سيد صلاح، أحد العائدين من ليبيا، في تصريحات للبرنامج، إنه يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل في ليبيا منذ عام في المعمار، حيث واجه ظروفا صعبة وتجربة قاسية، وقطع رحلة شاقة حتى العودة لمصر.وأضاف: "لم أتوقع تدخل السلطات المصرية بهذه السرعة، وعرفنا إن ورانا جيش ورئيس قوي، ومصر قوية وكبيرة جدًا.. الله أكبر على بلدنا".وأشار إلى أنه سيقدم على الجيش ليؤدي الخدمة العسكرية، مؤكدًا: "مش هغلط وأسافر تاني، والحمدلله على عودتنا، ونشكر الرئيس السيسى والمخابرات المصرية".كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.وفي وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.