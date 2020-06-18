«مستقبل وطن»: الإفراج عن العمالة المصرية بليبيا انتصار لقوة الدولة

أكد عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن نجاح مصر في الإفراج عن العمالة المصرية المحتجزة في ليبيا، بعد ساعات قليلة من تداول فيديو مسىء عن احتجازها وتعذيبها، يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تجاوز أو تطاول على المصريين في الخارج في أي مكان.ونوه، في بيان الخميس، باللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العامة، وتوجيهاته الحاسمة لمختلف أجهزة الدولة بالتحرك الفوري للإفراج عن العمال المصريين المحتجزين في ليبيا، بالرغم من أن مصر على خلاف حاد مع حكومة الوفاق الوطني التي تستقر في طرابلس، وتتحالف مع قطر والإخوان وأردوغان.وقال إن الإفراج عن العمالة المصرية بهذه السرعة رغم الاضطرابات في ليبيا يؤكد قوة الدولة المصرية ومهابتها وقوة أجهزة الوطن.وأكد أن تحرك الدولة أسعد ملايين المصريين وأغلق للأبد ملف تجاهل أزمات المصريين ومعاناتهم في الخارج، والتي كانت سمة العقود السابقة.