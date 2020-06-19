طريقة عمل التورتة الإسفنجية





طريقة عمل التورتة الأسفنجية

أولًا: مقادير الكيكة الاسفنجية:

- مقدار 1 كوب من الدقيق.

- 1 كوب من السكر.

- 5 بيضات.

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.



ثانيًا: مقادير تزيين التورتة:

- 3 أكياس كريم شانتيه.

- الفواكه المرغوب بها في التزيين مثل الفراولة والخوخ والمشمش والكيوي والمانجو أو غيرها.



ثالثًا: طريقة عمل التورتة:

- يجب خفق البيض مع الفانيليا، ومن ثم تقومي بإضافة مقدار السكر مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح الخليط أو المزيج غليظ وثقيل بالشكل المطلوب أو بمعنى آخر يصبح أشبه بالكريمة.

- الخطوة الثانية هي نخل الدقيق، وإضافته إلي الخليط ببطء شديد، ثم قومي بالتقليب باستخدام ملعقة حتى يختفي الدقيق بالكامل أو يمتزج بالصورة المطلوبة، وبعد ذلك قومي بإضافة مقدار البيكنج بودر.

- ضعي الخليط في صينية بعد دهنها بالسمن ورشها بالدقيق وقومي بوضعها في الفرن في درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

- ثم اتركيها لتبرد قليلًا، ومن ثم قومي بقلبها علي الوجه الآخر، واتركيها حتى تبرد تمامًا.

- حضري الكاستر واتركيه يبرد أيضًا.

- قومي بشق الكيكة الاسفنجية إلي نصفين، ومن ثم قومي بعكس وضعيتها، بحيث يكون الجزء المقطوع إلي الخارج وتكون التورتة أشبه بالفراشة.

- قومي بخفق الكريم شانتي ودهن التورته به وتزيينها بالشكل المطلوب وبالفواكه المرغوب في إضافتها إلي التورتة، ويفضل دهن الفاكهة بالجيلي البارد السائل.

- قومي بوضعها بالثلاجة وقدميها على السفرة.

تعتبر التورتة الأسفنجية من الحلويات المطلوبة دائمًا على السفرة المصرية، لما تتمتع بها من شعبية في المنازل، خاصة أوقات الحفلات والمناسبات الخاصة كأعياد الميلاد.ويمكنك القيام بها بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: